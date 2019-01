Der Neujahrsapéro der Baselbieter Wirtschaftskammer ist der grösste und wichtigste Anlass dieser Art im Landkanton, für gewöhnlich treffen sich dort die einflussreichsten Wirtschaftsvertreter. Dieses Jahr fehlte indes ein wichtiger Akteur; die Baselbieter Kantonalbank (BLKB), welche den Anlass in den letzten Jahren sogar mitorganisiert hatte. Die Bank ging auf Distanz zur Wirtschaftskammer, weil deren Direktor Christoph Buser vor einem Jahr mit harschen Worten über die Baselbieter Regierung hergezogen war. BLKB-Sprecherin Monika Dunant sagte: «2019 ist ein Wahljahr. Deshalb haben wir entschieden, uns in diesem Jahr nicht in so einem Umfeld zu positionieren.»