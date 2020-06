Die Baselland Transport AG BLT kommt in einem Bericht des Bundesamts für Verkehr BAV, Link öffnet in einem neuen Fenster nicht gut weg und belegt in einem schweizweiten Ranking, Link öffnet in einem neuen Fenster der Qualität des regionalen Verkehrs den fünftletzten Platz. Bemängelt haben die anonymen Testkunden des BAV insbesondere die schlechte Kundeninformation in den Zügen und an den Haltestellen.

Schuld an dem schlechten Abschneiden der BLT ist die Waldenburgerbahn, die zwischen Liestal und Waldenburg verkehrt und im Volksmund liebevoll «Waldenburgerli» heisst. Doch die Liebe zu ihrer Bahn ist den Passagieren in den letzten Jahren abhanden gekommen. Kein Wunder: Die Züge der Schmalspurbahn sind immer noch nicht klimatisiert, rumpeln während der Fahrt kräftig, sind laut und der Sitzkomfort lässt auch zu Wünschen übrig.

Neue Züge, Bahnhöfe und Gleise

Diese Mängel sind der BLT schon lange bekannt. Die BLT hatte die Waldenburgerbahn vor ein paar Jahren denn auch übernommen mit dem Ziel die Strecke und vor allem auch das Rollmaterial zu erneuern. Über 300 Millionen Franken investieren BLT, Kanton und Bund in die Sanierung der Strecke und neues Rollmaterial.

Dass die BLT beim Bundesamt für Verkehr nun schlecht abschneidet, kommt für BLT-Direktor Andreas Büttiker denn auch nicht überraschend. Dennoch ärgert er sich über die undifferenzierte Berichterstattung: «Es wurde nicht zwischen BLT und der WB unterschieden. Es wurde alles vermischt, obwohl die schlechten Werte ausschliesslich von der WB kommen und jeder weiss, dass die Bahn nun erneuert wird.»

Lediglich vier Prozent aller Fahrgäste der BLT seien auf der Strecke zwischen Liestal und Waldenburg unterwegs, präzisiert Büttiker.

Legende: Neu in gelb-rot: Die BLT fährt ab Ende 2022 mit neuen Tramzügen durchs Waldenburgertal. BLT

Bis Dezember 2022 müssen sich diese Fahrgäste noch gedulden und in den alten, rot-weissen Zügen ausharren. Ab Ende 2022 verkehren dann neue Tramzüge auf der erneuerten Strecke. Auch zahlreiche Haltestellen werden angepasst. «Die Waldenburgerbahn zählt dann zu den Topbahnen der Schweiz», ist Büttiker überzeugt.

Noch schlechter als die Waldenburgerbahn respektive die BLT schneidet übrigens die Deutsche Bahn ab und zwar auf der Strecke zwischen Basel und Schaffhausen. Auch hier wollen Kantone, Bund und Deutschland Millionen in die Elektrifizierung der Strecke und in neue Züge stecken.