Der Liestaler Volksbrauch konnte wegen Windgefahr nur in reduzierter Form durchgeführt werden.

Pech in Liestal

Roger Salathe, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Liestal und Einsatzleiter am Chienbäse, musste einen unpopulären Entscheid fällen. Wegen Windgefahr verbot er den grossen Feuerwagen am Chienbäse-Umzug teilzunehmen. «Wegen der Gefahr von starken Böen müssen wir diese Massnahme treffen.»

Der Auftritt der Feuerbesen

Nur die Feuerbesen, die von Einzelpersonen getragen werden, und kleine Wagen durften teilnehmen. So fand der Chienbäse 2019 in kleinerer Form statt. In der Erinnerung von Roger Salathe ist es das erste Mal, dass der Volksbrauch durch den Wind gebremst wird. Vor einigen Jahren konnte wegen vielem Schnee der Chienbäse nicht normal durchgeführt werden.

Enttäuschung und Verständnis

Selbstverständlich war die Enttäuschung bei vielen gross. Jetzt muss das Holz wieder entladen werden oder aber man zieht den Wagen ins Depot und zündet ihn dann nächstes Jahr an. Aber alle zeigten auch Verständnis für die Entscheidung: «Im Interesse des Volksbrauches ist ein solcher Sicherheitsentscheid zu verstehen», sagte ein Beteiligter.