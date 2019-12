Mehr aus dieser Rubrik

Ganz schwindelfrei ist sie nicht. Und doch wirkt sie glücklich auf dem Gerüst am Münster, 25 Meter über Boden. Die 16-jährige Baslerin Lina Bernasconi ist die erste Frau, welche eine Lehre bei der Basler Münsterbauhütte absolviert. Sie sagt, damit gehe für sie ein Kindheitstraum in Erfüllung. «Ich habe am Münsterplatz einen Teil meiner Primarschulzeit verbracht. Schon damals faszinierten mich die Steinmetze auf den Gerüsten am Münster. Und schon damals hatte ich den Wunsch, dort auch einmal zu stehen.»

Bild 1 / 9 Legende: Die 16jährige Lina Bernasconi ist die erste Frau, welche eine Lehre als Steinmetzin bei der Münsterbauhütte macht. SRF/Georg Halter Bild 2 / 9 Legende: Mit einem Schwamm entfernt sie Mörtelreste von der neu verputzten Mauer am Münster. SRF Bild 3 / 9 Legende: Gegenwärtig restauriert die Münsterbauhütte die Aussenseit des Chors am Münster. SRF Bild 4 / 9 Legende: Trotz den Schutznetzen hat man vom Gerüst der Münsterbaustelle aus einen tollen Blick auf die Stadt. SRF Bild 5 / 9 Legende: Neben der Münsterbaustelle arbeitet Lina Bernasconi im Atelier der Münsterbauhütte. SRF Bild 6 / 9 Legende: Bei der Arbeit gehört die Atemschutzmaske dazu. Denn bei der Arbeit mit Sandstein werden Quarzkristall-Teile frei, die in die Lunge geraten könnten. SRF Bild 7 / 9 Legende: Die 16jährige sagt, das Schöne am Sandstein sei, dass jeder Stein wieder anders sei. SRF Bild 8 / 9 Legende: Der Meissel ist eines der wichtigsten Arbeitsinstrumente einer Steinmetzin. SRF Bild 9 / 9 Legende: Die Steinmetzin Joy Schnellenbach begleitet Lina Bernasconi bei der Ausbildung am Stein. SRF

Gegenwärtig führen die Steinmetze der Münsterbauhütte Restaurationsarbeiten an der Chorwand des Münsters aus. Dabei durfte Lina Bernasconi ihren ersten Stein setzen: «Ich durfte den Stein zubereiten und dann einsetzen. Das war ein grosser Moment für mich.»

Das Basler Münster feiert in diesem Jahr seinen 1000. Geburtstag. Die Münsterbauhütte sorgt mit ständigen Restaurationsarbeiten für den guten Zustand des Basler Wahrzeichens. Dass sie täglich mit diesem wichtigen Bauwerk zu tun habe, mache sie glücklich, sagt Lina Bernasconi: «Das Basler Münster ist ein Stück Heimat und ein Teil von mir. Wenn ich das Münster aus der Distanz sehe, freue ich mich jedes Mal, dass ich ein Teil des Münsters sein darf.»

SRF1, Regionaljournal Basel, 17:30 Uhr