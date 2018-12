Mit rund 2600 Unterschriften erzwingen die Freidenkenden und Atheisten eine Referendumsabstimmung in Basel.

Über 2600 Unterschriften werden morgen die Freidenkenden Nordwestschweiz und die Humanistischen Atheisten gegen einen Grossratsbeschluss vom November einreichen. Dieser soll es dem Kanton Baselstadt ermöglichen, für die staatlich anerkannten Kirchen die Kirchensteuern einzuziehen. Damit ist das Referendum mit grosser Wahrscheinlichkeit zustande gekommen.

Es sei nicht einfach gewesen, die Unterschriften zu sammeln, sagt Sandra Lucco von den Freidenkenden. Ein Versand von 98'000 Unterschriftenbögen an alle Haushalte in der Stadt hätte dann aber den Durchbruch gebracht: «Plötzlich ging es ratzfatz, 1300 Unterschriften kamen durch den Versand zusammen.»

Dabei sei es eigentlich eher ein Nachteil gewesen, dass die Referendumsfrist in die Adventszeit gefallen sei. So sei die Zeit wegen der Feiertage kürzer geworden. Auch sei es nicht überall in der Stadt möglich gewesen, Unterschriften zu sammeln. Um den Weihnachtsmarkt etwa hätten sie einen Bogen gemacht, sagt Sandra Lucco.

Unterstützt werden die Freidenkenden mit ihrem Anliegen von den Juso und der Piratenpartei. Die Juso steuerten 50 Unterschriften bei, die Piraten seien ebenfalls auf die Strasse sammeln gegangen und hätten so 200 Unterschriften beigetragen. Diese Unterschriften seien für die Freidenkenden wichtig gewesen, sagt Sandra Lucco. «Wir werden auch aus der Politik unterstützt, mit dem konnten wir nicht rechnen.»

Lucco rechnet damit, dass die Abstimmung im kommenden Jahr stattfinden wird. Dann müssen sie einen Abstimmungskampf führen. Dies sei neu für die Vereinigung: «Die Kirche ist mächtig. Sie verfügt über ein viel grösseres Budget.»

