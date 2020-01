Zwei Kandidierende wollen sich nach einer Wahl einen Sitz in der Regierung teilen. Ob dies zulässig ist, ist noch offen.

Regierungsratswahlen in Basel

Die Linkspartei BastA hat an ihrer Parteiversammlung am Mittwochabend beschlossen, bei den kommenden Regierungsratswahlen im Herbst mit einer Co-Kandidatur anzutreten. Das heisst, zwei Personen sollen sich einen Sitz in der Regierung teilen, sollten sie gewählt werden. Ob eine solche Co-Kandidatur rechtlich möglich ist, lässt BastA nun mit einem Rechtsgutachten abklären. Wer allenfalls die beiden Kandidierenden sein könnten, ist ebenfalls noch offen.

BastA-Co-Präsidentin Heidi Mück erklärt den ungewöhnlichen Entscheid damit, dass BastA für neue Modelle einstehe. Die Arbeit soll für den Einzelnen weniger werden und auf mehrere Schultern verteilt werden. Eine Co-Kandidatur sei daher die logische Schlussfolgerung, sagte sie gegenüber dem «Regionaljournal Basel» von Radio SRF.

Die Parteiversammlung möchte ihre Co-Kandidatur auf eine gemeinsame Liste mit der SP und den Grünen setzen.