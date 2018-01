In Basel-Stadt und im Baselbiet werden die Behörden derzeit von Selbstanzeigen von Menschen, die im Ausland nicht deklarierte Vermögen haben, regelrecht eingedeckt. 2017 hatten sich in beiden Kantonen mehr als doppelt so viele Leute selbst angezeigt wie im Vorjahr. Verglichen mit 2015 waren es im Kanton Baselland sogar fünfmal so viele.

Hintergrund der Anzeigenflut: Im Herbst tritt in der Schweiz der automatische Informationsaustausch mit der EU in Kraft. Das bedeutet, dass Schweizer Steuerbehörden einfacher herausfinden können, ob Vermögen im Ausland bei den Steuern nicht angegeben wurden.

Darum wählen jetzt viele Leute den Weg einer straffreien Selbstanzeige. Eine solche darf man nur einmal im Leben machen. Statt einer Busse müssen die Steuern der letzten 10 Jahren plus Verzugszinsen nachgezahlt werden.

Anzahl Selbstanzeigen

Basel-Stadt

Baselland

2015

347 345 2016 372 797 2017 1342 1927

Für die Kantone bedeuten die «neu entdeckten» Vermögen Mehreinnahmen in Millionenhöhe. So beziffert der Kanton Baselland die Einkünfte aus den bereits erledigten Selbstanzeigen im Jahr 2017 auf über 11 Millionen Franken. Im Kanton Basel-Stadt lagen sie bei 4.9 Millionen Franken.

Audiogalerie

Anzahl Audios: 1