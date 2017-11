Das Schweizer Bankgeheimnis gegenüber dem Ausland ist Geschichte. Nun gilt der AIA, also der Automatische Informationsaustausch.

Steuersünder fürchten den Automatischen Informationsaustausch mit der EU. Dies führt zu einer steigenden Zahl von Selbstanzeigen, wie die Kantone bestätigen.

Aus Angst vor juristischen Konsequenzen wollen viele Steuersünder reinen Tisch machen. 10'000 Dossiers reuiger Steuertrickser haben die Schweizer Treuhänder in den letzten Monaten bearbeitet.

Doch um wie viele Schweizer Steuersünder geht es? «10vor10» hat bei den 26 Kantonen nachgefragt. 19 gaben eine Antwort und das Verdikt ist klar: In allen Kantonen ist die Zahl der Selbstanzeigen deutlich angestiegen.

Eine starke Zunahme im Vergleich zum Vorjahr melden die Kantone im Mittelland. Mindestens verdoppelt hat sich die Zahl der Selbstanzeigen in den meist ländlichen Kantonen. Sogar um ein Vielfaches an Dossiers wurden in den Kantonen der Romandie eingereicht. Allein der Kanton Genf rechnet bis Ende Jahr mit 10'000 Selbstanzeigen. Gesamtschweizerisch könnten bis Weihnachten 30'000 Steuersünder Reue zeigen.

Anzahl der Selbstanzeigen im Vergleich zu 2016 Kanton 2016

Aktuell

AG 725 952 AR ~40

167 AI

k.A. k.A. BL 797 1500 BS 381 965 BE 1150 «starke Zunahme»

FR

270 k.A. GE 2000 8500 GL 62 300 GR k.A. k.A. JU k.A. 692 LU

421 «starke Zunahme»

NE 929 2000 (bis Mai)

NW 77 147 OW 77 160 SG 582 k.A. SH ~70

136 SZ

302

665

SO

501

1065 TG

162

k.A. TI

k.A. 1292 UR k.A. k.A. VD k.A. k.A. VS 249 501 (Ende Oktober)

ZG 152 109 (bis Mai)

ZH 2100 5000 +



Mehr als 500 Millionen Franken Nachsteuern in Genf

Spitzenreiter ist der Kanton Genf. Der Kanton macht seit Jahren aktiv Kampagne für die Möglichkeit der Selbstanzeige. Der drohende automatische Informationsaustausch hat in der Rhonestadt die Selbstanzeigen in den letzten Jahren explodieren lassen.

Zusatzinhalt überspringen Mehr in «10vor10» Mehr zum Thema sehen Sie heute Abend um 21:50 Uhr in der Sendung «10vor10» auf SRF1.

Die Steuerverwaltung freut es. «Seit wir unsere Kampagne für die spontane Selbstanzeige begonnen haben, sind immerhin 4.2 Milliarden an versteckten Vermögen aufgetaucht und etwa 600 Millionen unversteuerte Einkommen. Das hat bis zum letzten Jahr 500 Millionen Franken an Nachsteuern generiert», erklärt Daniel Hodel von der Kantonalen Steuerverwaltung in Genf.

In vielen Kantonen fallen die Erträge geringer aus. Es sind vor allem kleine Fische, die sich jetzt noch selber anzeigen. Trotzdem sind viele Finanzdirektoren überzeugt, dass diese sogenannte kleine Steueramnestie richtig war.

Bald ist Schluss

Die Medaille hat aber auch eine Kehrseite. Die Kantone müssen zehntausende Steuerdossiers neu aufarbeiten. Viele Kantone sind bereits Jahre im Rückstand.

Trotz automatischem Informationsaustausch ab nächstem Jahr. Für reuige Steuersünder gibt es eine letzte Gnadenfrist. Danach ist das reuige Beichten der Steuersünden nicht mehr straffrei zu haben.