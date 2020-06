Ganz überraschend kommen die Zahlen nicht: Die Führungsriege des FC Basel hatte die Öffentlichkeit seit Wochen auf die schlechten Nachrichten vorbereitet. In zahlreichen Interviews wiesen sowohl Präsident Bernhard Burgener als auch Geschäftsführer Roland Heri darauf hin, dass die Reserven im vergangenen Jahr massiv schrumpften, und dass die Corona-Krise die finanzielle Lage des Clubs zusätzlich verschärft.

Seit gestern Abend liegen nun die Zahlen auf dem Tisch. Der FCB hat diese auf seiner Homepage veröffentlicht. Nicht ganz freiwillig, sondern aufgrund von Bestimmungen der Liga. Demnach schrieb der FCB 2019 einen Rekordverlust von 19,6 Millionen Franken.

Eine Begründung für den grossen Verlust liefert Roland Heri in einem Video-Interview auf der FCB-Seite: «2019 haben wir bewusst auf lukrative Transferangebote verzichtet, die wir für einige Spieler hatten.» Man habe aus sportlichen Gründen auf lukrative Spielerverkäufe verzichtet, «um europäisch dabei zu sein und den Wert der Spieler zu steigern.»

Wir haben bewusst auf lukrative Transfers verzichtet.

Wegen des hohen Verlusts sei eine Ausgleichszahlung in der Höhe von 18,7 Millionen Franken von der FC Basel Holding an die AG nötig geworden. Damit dürften die Reserven allerdings bald aufgebraucht sein. Auffallend ist auch, dass die Ticket-Einnahmen in den letzten Jahren stetig zurückgingen:

Im laufenden Jahr belastet die Corona-Krise den Club zusätzlich massiv. Ende April hatte FCB-Präsident Burgener gegenüber SRF gesagt, der Club sei sicher noch bis im Juni flüssig. Sofern ausstehende Zahlungen von früheren Transfers fristgerecht geleistet würden, reiche das Geld ohne zusätzliche Einnahmen bis im Herbst. Offenbar ist Letzteres eingetroffen.

Heri sagt dazu: «Inzwischen dürfen wir sagen, (...) dass wir besser aufgestellt sind, dass Optimierungen stattgefunden haben, die uns jetzt helfen. Plus die sehr guten Anzeichen unserer Partner, die uns signalisieren, dass ausstehende Zahlungen zu Verbindlichkeiten, leistungsbezogene Verbindlichkeiten zu Transfererlösen eintreffen werden. Insofern sind wir bis in den Herbst sicher.»

Detaillierte Zahlen werden dann im Geschäftsbericht publiziert. Bereits vor rund einer Woche hatte der Ligakonkurrent YB seine Zahlen publiziert und einen Rekordgewinn von 21 Millionen Franken ausgewiesen.