In Basel-Stadt sind fünf neue Coronafälle entdeckt worden. Damit sind im Stadtkanton acht Personen erwiesenermassen vom neuen Virus befallen. Eine ältere Person mit Vorerkrankungen ist schwer betroffen, zwei Personen haben in Mülhausen (Elass) an einem Grossanlass einer evangeliken Freikirche teilgenommen und sich dort infiziert.

Im Kanton Baselland sind drei neue Fälle aufgetaucht. Damit gibt es im Baselbiet sechs Corona-Fälle. Der Zustand der sechs Patienten sei stabil, heisst es.