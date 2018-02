In Titterten dauert die Nachtruhe anderthalb Stunden länger

Die Frage, wann die Dorfkirche in Titterten die Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Schlaf reissen dürfe, tauchte im letzten Sommer in der Gemeindeversammlung auf. Seither habe er viel nachgedacht und viele Gespräche geführt, schreibt der Gemeinderat in der «Schnitz Poscht», dem monatlich erscheinenden Dorfblatt.

Da sich auch die Kirchenpflege bereit gezeigt habe, das morgendliche Geläut nach hinten zu verschieben, habe man nun gemeinsam beschlossen, die Glocken erst um 7 Uhr läuten zu lassen. Bisher wurden die Titterter nämlich bereits um 05.30 Uhr geweckt.

Legende: Sorgte bis jetzt für kurzen Schlaf: Kirche Titterten Paul Menz

Er sei sich bewusst, dass viele Einwohnerinnen und Einwohner vor sieben Uhr aufstehen müssen. Aber er sei überzeugt, dass diese einen anderen Weg finden würden, um sich wecken zu lassen, schreibt der Gemeinderat in der «Schnitz Poscht».