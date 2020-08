Die Synagoge in Hégenheim ist eine von wenigen, die im Elsass auf dem Land noch stehen. Dabei gab es im 18. Jahrhundert 188 jüdische Gemeinden in der Region. «Die Synagoge in Hégenheim ist ein besonders schönes Zeugnis des Landjudentums, einer Welt, die es so nicht mehr gibt», sagt der Journalist und Historiker Simon Erlanger.

Dieses Landjudentum hat seine Wurzeln in Basel. Nach zwei grossen Pestepidemien wurde diese jedoch um 1400 aus der Stadt vertrieben. Ein Grossteil verliess die Region Richtung Osten. Einige Jüdinnen und Juden liessen sich in Dörfern im Umland von Basel nieder. Über die Jahrhunderte entwickelte sich dort eine ländliche jüdische Kultur.

Es gab zahlreiche jüdische Landgemeinden. «Hégenheim war einer der grössten», sagt Erlanger. «ein beträchtlicher Teil der dortigen Bevölkerung war jüdischen Glaubens.» Im 18. Jahrhundert wurde die die Synagoge erbaut. Dass das Gebäude von aussen so unscheinbar aussieht, sei kein Zufall. Denn auch im Elsass war die jüdische Gemeinde immer wieder Anfeindungen ausgesetzt und Opfer von Pogromen, so genannte Judenrumpel.

Doch anders als in der Schweiz, durften Juden in Frankreich immerhin leben. Die ersten Jüdinnen und Juden liessen sich in Basel erst wieder vor rund 200 Jahren nieder. Damals erhielten sie unter Napoleon das französische Bürgerrecht und konnten so offiziell als Franzosen nach Basel einwandern. Hier gründeten sie 1805 die Israelitische Gemeinde Basel. «Eigentlich war Basel eine Tochtergemeinde der jüdischen Gemeinde Hégenheim», sagt Erlanger. Davon zeugt auch, dass die elsässischen Riten und Bräuche die jüdische Gemeinde in Basel bis vor etwa einer Generation stark prägten