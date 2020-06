Der Hochsommer lockt viele Leute in die Schwimmbäder der Region, darunter auch ganze Schulklassen. Für viele Klassen ist der Badi-Besuch ein fester Programmpunkt in den Tagen kurz vor den langen Sommerferien. Doch dieses Jahr gibt es nicht für alle Platz. Das Schutzkonzept der Schwimmbäder sieht nämlich neben den Abstands- und Hygienemassnahmen auch eine Obergrenze für Besucherinnen und Besucher vor.

Deshalb müssen sich Schulklassen in diesem Jahr anmelden, wenn sie in die Badi wollen, so der Leiter der Schwimmbäder in Basel-Stadt, Peter Portmann: «Es war klar, dass wir die Anzahl Schulklassen definieren müssen. Sonst hätten die anderen Badgeäste keinen Platz mehr in den Schwimmbädern gehabt».

Bild 1 / 2 Legende: Live-Aufnahme vom Eingangsbereich der Gartenbäder informieren online über den aktuellen Andrang. JFS Basel Bild 2 / 2 Legende: Die Schlange vor dem Gartenbad St. Jakob ist an diesem warmen Sommertag besonders lang. JFS Basel

Das Schwimmbad St. Jakob in Basel ist deshalb für Schulklassen bereits die gesamte Woche ausgebucht. Eine grosse Enttäuschung für die 12-jährige Nora aus Muttenz: «Ich habe es sehr schade gefunden, als ich erfahren habe, dass wir dieses Jahr nicht ins Schwimmbad gehen können. Dort haben wir immer so viel Spass.

Mit dieser Enttäuschung steht Nora nicht alleine da. Auch das Schwimmbad Bachgraben in Basel stiess aufgrund der Schutzmassnahmen an einzelnen Tagen bereits an Kapazitätsgrenzen.