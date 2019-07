In fünf Basler Quartieren setzten sich diverse Quartiervereine für eine Umnutzung der leerstehenden Telefonkabinen ein. Im Bachletten-Quartier beherbergt die erste Kabine nun statt eines Telefons neu Romane und Schundlektüre.

Wie in Basel Telefonkabinen zu Bücherkabinen werden

Versprayt, vermüllt, vernachlässigt. Als die Swisscom diesen Frühling die Telefonkabinen in Basel ausser Betrieb nahm, verwandelten sie sich kurzerhand in Abstellkammern und kleinere Müllhalden. Genug, fanden zwei Quartierbwohnerinnen im Bachletten-Quartier.

«Beim Bundesplatz, gleich neben der alten Telefonkabine, dort warte ich jeden Tag aufs Tram. Diese schmutzige, verwahrloste Telefonkabine ohne Tür, die hat mich über Monate gestört. Gemeinsam mit einer Freundin habe ich mich dann dafür eingesetzt, dass da was Schönes draus wird», sagt Madeleine Grolimund. Sie wohnt im Bachletten-Quartier und ist Mitinitiantin der Bücherkabine. Zusammen mit ihrer Freundin aus dem Quartier fragte sie beim Kanton an, ob es möglich wäre, die alte Telefonkabine umzunutzen.

Bild 1 / 8 Legende: Ein seltenes Bild: Bevor die Leitungen gekappt wurden, telefonierten nur noch Vereinzelte in der Kabine. Guido J. Wasser Bild 2 / 8 Legende: Im März stand die Telefonkabine verlassen und etwas schmuddelig am Bundesplatz. Telefonieren konnte man nicht mehr darin. Guido J. Wasser Bild 3 / 8 Legende: Von der Kabine ist nur noch ein Gerippe übrig. Telefonapparat und Zahlvorrichtung sind entfernt. Guido J. Wasser Bild 4 / 8 Legende: Als erstes bekommt die Kabine wieder eine Türe. Die alte verschwand eines Tages spurlos. Guido J. Wasser Bild 5 / 8 Legende: Der Schreiner montiert erste Bücherregale in die ehemalige Telefonkabine. Guido J. Wasser Bild 6 / 8 Legende: heute sind die Regale mit Bücher gefüllt. Von Krimis über Liebesromane, Geschichtsbücher und Kinderbücher ist beinahe aus jedem Genre etwas dabei. Guido J. Wasser Bild 7 / 8 Legende: Aus der alten Telefonkabine wurde in nur einem Monat eine farbenfrohe Bücherkabine. Guido J. Wasser Bild 8 / 8 Legende: Initiatorin Madeleine Grolimund hofft, dass die Bücherkabine zu einem Treffpunkt im Bachletten-Quartier wird. Guido J. Wasser

«Wir fanden die Idee von Anfang an gut. So schufen wir günstige Bedingungen, damit sie ihr Projekt umsetzen können», sagt Olivier Wyss von der Kantons- und Stadtentwicklung. Die Idee habe ihm gefallen, auch wegen des Gedankens, aus etwas Altem etwas Neues zu erschaffen. Zwischen den Initiantinnen der Bücherkabine am Bundesplatz und dem Kanton besteht ein Gebrauchsleihvertrag von fünf Jahren. Den Rückbau von der Telefonkabine zu einer leeren Kabine übernimmt der Kanton. Zwischen 2'000 und 6'000 Franken kosten diese Bauarbeiten.

Weitere Bücherkabinen geplant

Die Bücherkabine am Bundesplatz soll nicht die einzige in der Stadt bleiben. Verschiedene Quartiervereine, verteilt über ganz Basel, setzen sich für weitere Bücherkabinen ein.