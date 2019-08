Ist der Test erfolgreich, soll ab 2021 in der Stadt Basel eine zweite Testphase unter Trambetrieb folgen.

Die Tramgleise in der Stadt sorgen regelmässig für Velounfälle. Die hohen Haltekanten der neuen behindertengerechten sogenannten Kaphaltestellen erhöhten das Gefühl der Unsicherheit, gab das Basler Bau- und Verkehrsdepartement BVD am Dienstag bekannt.

Deshalb will der Kanton nun ein «velofreundliches Gleissystem» mit einem Gummiprofil in der Schienenrille testen. Der Kanton entspricht damit einer Forderung aus dem Grossen Rat.

Legende: Eine Gummidichtung in der Schiene (schwarz) soll verhindern, dass Veloräder in der Schienenrille geraten. zvg, BVD

Eine erste Testphase findet Anfang Oktober auf dem Areal einer Baufirma in Füllinsdorf statt. Verläuft diese erfolgreich, soll ab 2021 an der Haltestelle Bruderholzstrasse in der Stadt eine zweite Testphase unter Trambetrieb folgen.

Erste Tests mit einem Gummiprofil in der Schienenrille fanden 2014 in Zürich statt. Damals habe der Gummi aber den Belastungen durch den Tramverkehr nicht lange standgehalten.