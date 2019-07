Unübersichtlich und zu stark befahren: Das verbindet den Centralbahnplatz mit der Güterstrasse und dem Steinentorberg. So kam es in den letzten Jahren an diesen Orten zu Unfällen und Verwirrung. Nun will die Basler Polizei darauf aufmersam machen, wo man in der Stadt besonders gut auf den Verkehr achten muss.

Steinentorberg

Legende: Besonders Fahrradfahrer werden bei dieser Einfahrt von Autolenkern häufig übersehen SRF

2015 war der Steinentorberg ein Unfallschwerpunkt

Die Verkehrssituation ist nach wie vor unübersichtlich

Besonders Velofahrer und Velofahrerinnen sind hier gefährdet

Der Steinentorberg verbindet die Heuwage mit dem Heuwageviadukt. An der Strasse liegt zusätzlich ein Parkhaus. Oft staut sich hier der Verkehr. Als es im Jahr 2015 immer wieder zu Kollisionen zwischen Fahrradfahrern und Autolenkern kam, führte die Basler Kantonspolizei Massnahmen ein. Ein Stopsignal wurde eingeführt und der Velostreifen zusätzlich rot bemalt. Laut Kantonspolizei habe sich die Verkehrssituation durch diese beiden Massnahmen verbessert.

Güterstrasse

Legende: Radfahrer haben Schwierigkeiten mit den abgeflachten Randsteinen und Autolenker missachten den Rechtsvortritt und das Parkverbot SRF

Entlang der Güterstrasse parkieren viele ihre Autos trotz dem Parkverbot

So wird die Sicht auf den Fussgängerstreifen verdeckt

Zwischen 2014 und 2018 verzeichnete die Kantonspolizei deshalb 17 Verkehrsunfälle

Die Nähe zum Bahnhof führt dazu, dass Autofahrer und Autofahrerinnen trotz dem Halteverbot auf dem Trottoir der Güterstrasse parkieren. So wird die Verkehrssituation für Fussgängerinnen sowie für Fahrradfahrer und andere Lenker unübersichtlich. Nirgends in der Stadt verteilt die Polizei so viele Bussen wie in der Güterstrasse.

Centralbahnplatz

Legende: Zahlreiche Taxis, Busse, Trams, Velofahrerinnen und Fussgänger überqueren täglich den Centralbahnplatz SRF

Ursprünglich fuhr ein einziger Bus über den Centralbahnplatz

Der Ausbau des Schienenverkehrs erschwert heute die Verkehrssituation

Darum ist der Platz heute unübersichtlich

Taxistandplätze, Tramlinien, Busse, Velofahrer und Fussgängerinnen überqueren tagtäglich den Centralbahnplatz. Auf dem Platz gibt es weder Makierungen noch Signale. Martin Bischofberger vom Dienst für Verkehrssicherheit der Kantonspolizei erklärt dies damit, dass alle Verkehrsteilnehmer wegen der unübersichtlichen Situation ohnehin vorsichtig handeln würden.