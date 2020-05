Einen Passagier-Rückgang von bis zu 80 Prozent verzeichneten die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) und die Baselland Transport AG (BLT) in den letzten Wochen, als während der strengen Corona-Massnahmen das öffentliche Leben praktisch stillstand.

Corona verändert die Mobilität, zeigt die Daten-Auswertung , Link öffnet in einem neuen Fenster

Viele Menschen blieben in dieser Zeit zuhause, oder stiegen, wenn sie doch einmal die eigenen vier Wände verlassen mussten, aufs Velo, nicht zuletzt aus Angst, weil man sich in den Trams und Bussen anstecken könnte.

Dass mehr Leute Velo fahren, freut Dominik Beeler, Co-Präsident des VCS beider Basel. Damit dies aber auch langfristig so bleibe, brauche es Massnahmen. «Gerade in der Stadt trauen sich viele Leute nicht aufs Velo, weil sie sich nicht genügend geschützt fühlen», sagt Beeler. Es brauche daher Investitionen in die Infrastruktur. Er denkt beispielsweise an zusätzliche und breitere Velospuren, die er sich auf jeder grösseren Strasse wünscht. Zudem sollten Velo- und Autospur, wo immer möglich, durch Sicherheitselemente abgetrennt sein, beispielsweise indem man die Velospur leicht erhöht.

Roland Chrétien vom Verband Pro Velo beider Basel ergänzt, dass künftig bei jedem Strassenbauprojekt in Basel Verbesserungsmöglichkeiten für den Veloverkehr mitgedacht werden müssten. «Es braucht in Basel eine richtige Velo-Offensive.» Zudem fordert er flächendeckend Tempo 30, in der ganzen Stadt. «Dadurch könnte der Verkehr besser fliessen, es gebe weniger Lärm und die Sicherheit würde erhöht», sagt Chrétien.