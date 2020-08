Das Universitätsspital Basel (USB) hat am Montag das neue Coronavirus-Testzentrum in Betrieb genommen. In diesem können täglich bis zu 750 Menschen auf Sars-CoV-2 untersucht werden. Das ist mehr als doppelt so viel wie bisher.

Für allfällige zweite Welle gerüstet

Diese Kapazität würde selbst bei einem starken Wiederaufflammen der Pandemie ausreichen, hält das USB im Communiqué fest. Vorerst ist der Betrieb auf täglich bis zu 350 Tests ausgelegt.

Auch Notfallzentrum testet auf Corona Textbox aufklappen Textbox zuklappen Geöffnet ist das TTC vorderhand an Wochentagen von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 9 bis 13 Uhr. Ausserhalb der Öffnungszeiten können Corona-Tests auch im Notfallzentrum durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere für Patienten mit starken Symptomen.

Eingerichtet wurde das neue Test- und Triagezentrum (TTC) in der ehemaligen Schwimmhalle im Gebäude Klingelbergstrasse 30.

Nach der Schliessung des ersten Testzentrums in der Predigerkirche verfügte das USB seit Mitte Juni über einen provisorischen Testraum im Klinikum 1. Dort konnten täglich bis zu 300 Tests durchgeführt werden.