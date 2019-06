Arlesheim hat bereits Erfahrung, wenn es um die Tour de Suisse geht. Denn bereits 2006 war hier eine Etappenankunft. Dieses Mal werden die Radfahrer das Ziel in Arlesheim wegen einer Zusatzschlaufe sogar gleich zwei Mal passieren.

Viel Publikum dank gutem Wetter

Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern freut man sich über das Grossereignis. «Die Tour de Suisse ist endlich mal in der Region, da muss man das schon live miterleben. Die Stimmung ist jedenfalls grandios», meint ein Zuschauer. Und eine Frau meint: «Ich wollte diese Gelegenheit packen. Schliesslich weiss man nicht, wann so was das nächste Mal passiert.»

Unter dem Publikum hat es natürlich auch viele Velofans. «Hier trifft man auf Gleichgesinnte, Leute, die ebenfalls gerne Velo fahren. Das ist toll», meint ein Zuschauer.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tour de Suisse Arlesheim und Münchenstein machen aus Velorennen ein Volksfest

Vor neun Jahren war die Tour de Suisse in Liestal zu Gast. Weil es damals aber stark regnete, kamen nur wenige Zuschauerinnen und Zuschauer. In Arlesheim dürfte dies anders sein. Das Wetter spielt mit und die Organisatoren rechnen mit 5'000 bis 10'000 Besuchern.

Nach der Etappenankunft in Arlesheim starten die Radfahrer am Mittwoch dann in Münchenstein für die nächste Etappe. Diese führt von Münchenstein nach Einsiedeln. Dabei fahren die Rennfahrer via Seewen nach Reigoldswil und Langebruck überen den oberen Hauenstein.