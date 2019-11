Die Aktivistin und die zwei Aktivisten, die am Mittwoch vor Gericht mit Erfolg gegen den Strafbefehl Einspruch erhoben haben, wollten an der Baselworld 2018 eine politische Aktion durchführen. Mit einem grossen Transparent versuchten sie auf die, in ihren Augen, unrühmliche Rolle der Stadt Basel im Zusammenhang mit der Gold-Industrie aufmerksam zu machen. Laut eigenen Aussagen wollten die Aktivisten das Transparent an zehn Helium-Ballonen unter die Decke vor dem Haupteingang der Baselworld aufsteigen lassen. Auf dem Weg wurden die drei Personen allerdings von der Polizei aufgegriffen und das Transparent beschlagnahmt.