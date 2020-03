Viele Wagencliquen sitzen wegen der abgesagten Fasnacht auf mehreren Tonnen Orangen. Schätzungen gehen davon aus, dass für jede Fasnacht rund 60 - 90 Tonnen Orangen importiert werden.

Da die Ware verderblich ist, haben sich einige Cliquen dazu entschlossen, die Früchte für einen guten Zweck zu verschenken. Sie bringen am nächsten Montag und Dienstag ihre Orangen zum Bahnhof St. Johann. Hier haben die Wagenclique «Stadtdyfeli» zusammen mit der Nichtregierungsorganisation Be aware and share , Link öffnet in einem neuen Fenstereine Sammelstelle eingerichtet.

Bild 1 / 4 Legende: Die Wagenclique Stadtdyfeli sammelt am Montag und Dienstag beim Bahnhof St. Johann Orangen, Gemüse und Co. SRF Bild 2 / 4 Legende: Die gesammelten Lebensmittel holen verschiedene Organisationen ab, wie zum Beispiel die Schweizer Tafel. SRF Bild 3 / 4 Legende: Christoph Jenzer zeigt sich solidarisch mit den Grillstandverkäufern und sucht andere Abnehmer für die 10 000 nicht verkauften Würste. SRF Bild 4 / 4 Legende: Die Ueli-Brauerei hat 13 500 Liter Bier für die Fasnacht gebraut. Daraus wird jetzt teilweise Schnaps gebrannt, sagt Anita Treml Nidecker. SRF

Es dürfte aber nicht bei den orangen Früchten bleiben: Auch Lauch, Karotten, Zwiebeln sowie Bonbons und Getränke dürften abgegeben werden. Die IG Wage rechnet allerdings damit, dass die meisten Wagencliquen ihre Ware an Freunde und Bekannte verschenken.

Grosszügige Metzgerei und Brauerei

Die Familien-Metzgerei Jenzer gehört an der Fasnacht zu den Grosslieferanten für Würste. Das Unternehmen hat schon letzte Woche die Produktion heruntergefahren, als sich abzuzeichnen begann, dass der Anlass ins Wasser fallen könnte. Trotzdem sitzt sie jetzt auf rund 10 000 Würsten, die sie von den Standbetreibern und andern Kunden wieder zurücknimmt. Für die Ware sucht die Metzgerei nun alternative Abnehmer.

Gleich kulant zeigt sich auch die Kleinbasler Brauerei Ueli Bier. Auch sie nimmt das unverkaufte Bier kostenlos zurück. Aus einem Teil davon brennt sie nun Bierbrand.