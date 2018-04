Rund 124'000 Besucher kamen an die Muba, 20'000 weniger als 2017. Wie die Messe in Zukunft aussieht, ist offen.

Die Muba 2018 ging am Sonntagabend zu Ende.

Schuld an den schlechteren Zahlen als 2017 sei vor allem das schöne Wetter, sagt Messeleiter Daniel Nussbaumer: «Bei solchen Temperaturen geht man lieber an den Rhein, als an die Muba.» Die Rückmeldungen vieler der rund 620 Standbetreiber seien demnach negativ. «Weniger Besucher sind für die Aussteller und natürlich auch für uns frustrierend.»

Bei solchen Temperaturen geht man lieber an den Rhein, als an die Muba.

Positiv angekommen bei Ausstellern und Besuchern seien die neuen Konzepte, beispielsweise die Cannabis-Messe. Nussbaumer glaubt denn auch, dass die Muba mit solchen Formaten eine Zukunft hat. «Wir müssen die Muba neu denken und neue Konzepte entwerfen aber wir können nicht einfach die Muba, wie es sie vor 30 Jahren gegeben hat, reproduzieren».

Gedanken über die Zukunft

Die Muba müsse sich laufend ändern, um zu überleben. «Ich glaube, dass die Messe auch in Zukunft sehr wohl seine Existenzberechtigung hat.»

Die Muba soll sich nun noch stärker Richtung Erlebnismesse ausrichten. «Ich kann mir vorstellen, dass die Muba in Zukunft ein Dach sein wird, in der ganz verschiedene Formate stattfinden.» Auch das Datum der Messe wird geändert. Die Muba findet 2019 im Februar statt und nicht erst im April.