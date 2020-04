In der Region stellte keine andere Baustelle ihren Betrieb wegen der Corona-Krise so lange ein.

SBB fährt Mega-Baustelle in Liestal wieder hoch

Wegen Sicherheitsbedenken und Angst vor Personalengpässen stellte die SBB kurzerhand den Betrieb auf allen Baustellen, auf denen ausgebaut wird, ein. Darunter auch jene rund um den Bahnhof Liestal. «Wir wollten sicherstellen, dass genügend Ressourcen da sind, um Unterhaltsarbeiten ausführen und so den Betrieb jederzeit gewährleisten zu können», sagt SBB-Mediensprecher Martin Meier. Ab Dienstag nach Ostern wird der Betrieb auf allen Baustellen der SBB schrittweise wieder hochgefahren.

Auffällig ist, dass die Baustelle am Bahnhof Liestal die einzige ist in der Region, die einen so langen Baustopp wegen der Corona-Krise hatte. Dies bestätigt der Geschäftsführer des Baumeisterverbands beider Basel, Theodor Häner. Zwar hätten einige andere Baustellen ebenfalls ihren Betrieb eingestellt, um die Hygienemassnahmen einzuführen, dies allerdings nur kurzfristig.

Grosse Erleichterung in Liestal

Der Stadtpräsident von Liestal, Daniel Spinnler, ist froh, dass nun auch die SBB den Baustellenbetrieb wieder aufnehmen. Denn dabei handelt es sich für Liestal um ein Jahrhundertprojekt. «Viele Stadtprojekte, wie zum Beispiel die Quartierentwicklung neben dem Bahnhof, hängen davon ab», sagt Spinnler. Der Stadtpräsident und die SBB hoffen, dass die Bauarbeiten trotz der zweiwöchigen Verzögerung wie geplant Ende 2025 abgeschlossen werden können.