Der Junge, der seit einer Woche vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden. Dies teilte die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mit.

Eine Drittperson fand die Leiche des Buben am Samstag in einem schwer zugänglichen Gebiet in der Region Riggisalp. Die Person habe die Kantonspolizei Freiburg am Samstag gegen 16.30 Uhr via Rega informiert. Der Verstorbene musste mit einem Helikopter geborgen werden.

Die Todesursache wird untersucht. Gemäss Kantonspolizei wird in alle Richtungen ermittelt. Der Junge war am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr vom Parkplatz in Schwarzsee verschwunden.

Grossangelegte Suchaktion

Nachdem die Vermisstmeldung bei der Polizei eingegangen war, hatten die Behörden eine gross angelegte Suche aufgezogen. Ein Helikopter überflog einen Umkreis von zwölf Kilometern Länge und drei Kilometern Breite zwischen dem Schwarzsee und dem Wohnort des Vermissten, Zumholz.

90 Polizeiangehörige und 23 Alpine Retter suchten nach dem Schüler. Auch mehrere Spür- und Suchhunde der Kantone Freiburg, Bern und Waadt, wurden eingesetzt.