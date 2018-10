Über 200 Kurzfilme konnte man auf der Leinwand sehen - zum Teil an ungewöhnlichen Orten. In der Heiliggeistkirche in Bern, einem Theater, aber auch in normalen Kinosälen. Mit über 20'000 Besucherinnen und Besuchern waren es etwa gleich viel Leute wie im letzten Jahr.

Legende: Während des Festivals waren in ganz Bern immer wieder unttypische Fahrräder zu sehen. ZVG

Bisher war das Festival auf ein verlängertes Wochenende konzentriert. Dieses Jahr dauerte es elf Tage. An diesem Konzept wollen die Veranstalter festhalten. Auch an den pinken Fahrrädern, die jeweils während des Festivals in der ganzen Stadt Bern rumstehen.