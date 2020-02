Die Freude im Herbst 2016 war gross, als der Kanton die neue Fischzuchtanlage auf dem Nova-Friburgo-Platz in Estavayer-le-Lac einweihte. Die Anlage liegt am Ufer des Neuenburgersees, untergebracht in einem modernen Bau, ausgestattet mit den neusten technischen Installationen.

Doch die Freude währte nicht lange: Bereits im Sommer 2017 zeigte sich, dass die Anlage Probleme macht. Hunderte Liter Fischeier verendeten wegen dreckigem Wasser oder weil die Temperatur nicht stimmte.

Felchen wurden daraufhin in den Fischzuchtanlagen in Colombier (NE) und in St-Sulpice (VD) ausgebrütet. Für den Hecht sprang ein Fischzüchter in Laupen in die Bresche.

Um den Problemen auf den Grund zu gehen, führte der Kanton Freiburg eine Administrativuntersuchung zur neuen Fischzucht durch. Im Dezember wurden die Ergebnisse präsentiert:

Mit der neuen Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac hat der Kanton Freiburg mindestens 2.4 Millionen Franken versenkt. Auf mehreren Ebenen wurden Fehler gemacht. Sowohl bei der Planung wie auch bei der Ausführung des Baus.