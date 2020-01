Während eines Vierteljahrhunderts war Peter Willen «Mr. Adelboden»: Der ehemalige Hotelier und Wirt war 25 Jahre im Nebenamt Chef der Ski-Weltcup-Rennen am Chuenisbergli in Adelboden. Vergangenen Herbst hat der 65-Jährige die Leitung in jüngere Hände gegeben, an Christian Haueter (OK-Chef) und Pascal von Allmen (Verwaltungsratspräsident).