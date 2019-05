Der Bundesrat will mit der Agrarpolitik 2022+ die Anforderungen an die Ausbildung für den Erhalt von Direktzahlungen erhöhen. Gemäss dem Bericht, den der Bundesrat in die inzwischen beendete Vernehmlassung gab, sollen künftig nur noch Landwirte mit höherer Berufsbildung Direktzahlungen beziehen können. Für die derzeitigen Bezüger und Bezügerinnen von Direktzahlungen soll sich indes nichts ändern.

Die Kleinbauern-Vereinigung lehnt dies ab. Die Landwirtschaft solle Spät- und Quereinsteigern sowie Praktikern zugänglich bleiben, findet sie. Eine vielfältige Landwirtschaft brauche Nachwuchs.