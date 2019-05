Der Lac de Morgins ist eines der grössten Amphibienlaichgebiete im Wallis. Jedes Jahr im April/Mai machen sich Tausende Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche zwischen den Talhängen und dem See auf die Wanderung. Dabei geraten manche unter die Räder der Autos, die über den Pas-de-Morgins fahren.

In den 1980er- und 1990er-Jahren haben laut Mitteilung der Walliser Staatskanzlei Freiwillige die Amphibien eingesammelt und in Eimern zum See getragen.

2004/2005 wurden zwei Amphibientunnel zwischen Morgins und dem südlichen Seeufer eingerichtet, 2015 wurden sie durch drei weitere nördlich des Sees ergänzt.