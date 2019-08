Mehrere Umweltverbände stören sich in ihrer gemeinsamen Einsprache am Umweltverträglichkeitsbericht, der vom VBS in Auftrag gegeben worden ist. Dieser Bericht sei zwar sehr ausführlich, beruhe aber auf einer sehr mangelhaften Datengrundlage.

Es werde daraus nicht klar, welche Arten in welchem Ausmass betroffen seien. Deshalb könne man auch keine gezielten Massnahmen treffen. Ausserdem sei das Projekt generell überdimensioniert und zerstöre eine mehrheitlich intakte Landschaft von grossem Wert.