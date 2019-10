Im Gantrischgebiet will der Berner Tierpark neuen Platz für Bären schaffen – für Bären in Gefangenschaft. Als mögliche Standorte werden Riggisberg, Rüeggisberg und Schwarzenburg geprüft. Bis Ende Jahr will man sich für einen Standort entscheiden. Dort sollen drei voneinander getrennte Bären-Anlagen gebaut werden.

Junge Bären begeistern Menschen

Der Grund: Der Tierpark will die Bärenzucht wieder möglich machen. Letztmals gab es nach der Eröffnung des Bärenparks 2009 junge Bären in Bern. Sie waren ein Publikumsmagnet. 2,4 Millionen Besucherinnen und Besucher zählte der Bärenpark im Jahr 2010 – ein Rekordjahr. Mit den neu geplanten Aussengehegen will man die Attraktivität des Bärenparks steigern.

Die Begründung des Tierparks Eine Bärin bringt in ihrem Leben rund zwölf Junge zur Welt, pro Wurf in der Regel zwei. «Weil Jungtiere irgendwann von ihren Eltern getrennt werden müssen, soll mit einem naturnahen Bärenpark sichergestellt werden, dass die Bären ihren gesamten Lebenszyklus in Bern (Stadt oder Kanton) durchleben können und nicht mehr ins Ausland gebracht oder eingeschläfert werden müssen. Nebst den bestehenden vier Anlagen im Bärenpark und im Dählhölzli des Tierpark Bern sind dazu zwei bis drei zusätzliche Anlagen erforderlich», teilt der Tierpark Bern am Donnerstag mit.

Nebst der Erweiterung im Gantrischgebiet soll es auch in der Stadt Bern mehr Platz für Bären geben: Bereits beschlossen ist die Erweiterung des heutigen Bärenparks (neben dem früheren Bärengraben) auf zwei gleichwertige Anlagen. Und im Dählhölzli stehen laut Mitteilung des Tierparks mit dem Bärenwald zwei weitere Anlagen zur Verfügung.