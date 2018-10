Die Saastal Bergbahnen haben einen neuen Grossaktionär. Die österreichische Schröcksnadel-Gruppe bringt ein Kapital von zwölf Millionen Franken in die Gesellschaft ein. An der ausserordentlichen Generalversammlung am Montagabend in Saas-Fee stimmten die Aktionäre für eine Zukunft mit den österreichischen Investoren.

Die Gruppe Schröcksnadel stockt als erstes das Aktienkapital auf. Dies, indem sie sechs Millionen Franken zeichnet und weitere sechs Millionen als Darlehen für die zwingend notwendige Reduktion des Fremdkapitals einschiesst.

Der seit heute ehemalige Verwaltungsratspräsident Bergbahnen, Roger Kalbermatten, sagte gegenüber SRF News, damit sei der Grundstein für eine nachhaltige Sanierung der Gesellschaft gelegt.

Die Gruppe Schröcksnadel hat ferner die Option, sich die Aktien des bisherigen Grossaktionärs Edmond Offermann in den nächsten Jahren anzueignen. So, dass sie die absolute Mehrheit von 52,1 Prozent innehätte.

So sind die Anteile verteilt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Gruppe Schröcksnadel 29 Prozent

Edmond Offermann 23 Prozent

Gemeinde Saas-Fee und Saastal Tourismus 21 Prozent

Übrige Aktionäre 27 Prozent

Mit Peter und Markus Schröcksnadel haben die Aktionäre an der ausserordentlichen GV auch zwei Vertreter der neuen Investorengruppe in den Verwaltungsrat der Bergbahnen gewählt. Gemeindepräsident Roger Kalbermatten gab sein Amt als Verwaltungsratspräsident ab.