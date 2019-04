Stadtpräsident Alec von Graffenried ist stolz: «Mehr als die beiden Vereine kann man nicht erreichen», sagt er zum Erfolg des BSC YB und SCB. Laut von Graffenried sind die zwei Titel in einem Jahr der «ultimative Beweis», dass Bern Sporthauptstadt ist.

Schwierige Suche nach einem Datum

Die Idee dränge sich auf, dass der SCB und YB gemeinsam eine Feier veranstalten. Ein gemeinsames Datum zu finden sei aber schwierig, so Alec von Graffenried. «YB muss noch einen Monat weiterspielen, während im Eishockey die Saison fertig ist, und die Spieler in die Ferien fahren.» Die Stadt ist nun im Gespräch mit beiden Clubs. «Wir überlegen uns was», so von Graffenried.

Nach dem Sieg gegen Zug feierten die SCB-Fans am Samstagabend lange im Stadion. In der Stadt blieb es auffallend ruhig – auch aus Polizeisicht. Die Kantonspolizei registrierte keine speziellen Vorfälle.