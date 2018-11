Das Schreiben der Sozialdienstleiter der Städte Bern, Thun und Biel hat ein juristisches Nachspiel. Laut Hans-Peter Kohler (FDP), Präsident der Sozialkommission, wird darin aus vertraulichen Unterlagen zitiert. Diese «erneute Verfehlung» soll in die bereits laufende Strafanzeige integriert werden. Diese war im Frühling deponiert worden, nachdem ein erster Entwurf der Ausführungsverordnung zum Sozialhilfegesetz in die Medien gelangt war. Schnegg sagte am Donnerstag im Rat, er «bedaure» es, dass vertrauliche Dokumente in Umlauf gebracht wurden.