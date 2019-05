Die Fernuni Schweiz zählt 1800 französisch- und deutschsprachige Studierende und hat ihren Hauptsitz in Brig. Dank des Fernstudiums können die Studierenden ihre Lernzeiten flexibel gestalten und mit Beruf und Familie individuell koordinieren.

Die Fernfachhochschule Schweiz bietet berufsbegleitende deutschsprachige Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Recht, Informatik, Engineering und Gesundheit an. Sie hat mehrere Regionalzentren, eines davon ist in Brig. Insgesamt 2300 Studierende sind an der Fernfachhochschule Schweiz eingeschrieben.