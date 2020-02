Die Rock Steady Crew wurde in den 1970er-Jahren in New York gegründet. Die Crew-Mitglieder lebten als Pioniere die Hiphop-Kultur und machten sie weltweit bekannt. Zur Gruppe gehörten neben Tänzerinnen und Tänzern (den B-Boys und B-Girls) auch DJs, Rapper und Graffiti-Künstler.

Mit dem Song «(Hey you) The Rock Steady Crew» landeten sie auch in der Schweiz einen Charthit. Er erreichte 1983 Platz vier der Single-Hitparade.