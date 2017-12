Boxen könne er jedem empfehlen, sagt Boxer Bruno Arati. Der Berner trainiert Aniya Seki, die beste Boxerin der Schweiz.

Wenn in Bern vom Boxsport die Rede ist, kommt man an ihm kaum vorbei: Bruno Arati. Er ist mehrfahre Amateur-Schweizer-Meister und hat in seiner Karriere auch etliche Profi-Wettkämpf bestritten. Heute ist der 64-jährige vor allem bekannt als Trainer von Aniya Seki. Die Bernerin gilt als beste Boxerin der Schweiz, hat mehrere Weltmeistertitel gewonnen und steht heute am traditionellen Boxing Day im Berner Kursaal im Ring.

« Meistens kommt der, der gut einstecken kann weiter, als der gute Techniker. » Bruno Arati

Boxtrainer

Zusatzinhalt überspringen Boxing Day Der 26. Dezember, der Stephanstag, wird in angelsächsischen Ländern als Boxing Day bezeichnet. Die Bezeichnung stammt von Geschenken, die in einer Schachtel, einer Christmas Box überreicht wurden. In der Stadt Bern wird der Boxing Day sportlich umgedeutet. Seit Jahren findet an diesem Tag im Kursaal ein vielbeachtetes Box-Meeting statt.

«Ein Boxer muss innerlich hart sein und einstecken können», sagt Bruno Arati. «Meistens kommt der, der gut einstecken kann weiter, als der gute Techniker.» Aber es gehöre auch Fleiss und ein unbedingter Wille dazu, erfolgreich zu sein. Und diesen Willen, den habe seine erfolgreichste Schülerin Aniya Seki.

Anja Seki hat eine bewegte Lebensgeschichte, war an Bulimie erkrankt, Boxen hat ihr geholfen, Tritt zu fassen. «Boxen gibt dir ein Ziel, du musst alles geben, du kannst alles vergessen, Boxen lüftet dir den Kopf», sagt ihr Lehrer Bruno Arati. Er könne Boxen jedem empfehlen, ob Büezer oder Akademiker, alle gehen in seinem Boxclub ein und aus. «Boxen ist zudem eine der ehrlichsten Sportarten», sagt Arati. Zwei Menschen stehen einander gegenüber und schauen sich in die Augen.