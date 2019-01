Die Feier beim Dorfbrunnen in Bümpliz.

Am Sonntag trafen sich geladene Gäste beim Dorfbrunnen in Bümpliz zu einer kleinen Feier. Weitere Feierlichkeiten für die breite Öffentlichkeit finden im Rahmen des traditionellen Bümplizer-Märit am Samstag den 31. August 2019 statt. Zudem erscheint unter dem Titel «Timeline» eine Broschüre mit den wichtigsten Ereignissen der gemeinsamen Geschichte.