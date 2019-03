Dank privaten Investoren hat der Militärflugplatz Payerne seit Freitag einen eigenen Terminal für Businesskunden. Mit Hangars für Flugzeuge, Lounges für Kunden sowie Büros, Konferenz- und Sitzungszimmern.

«Wir nehmen das sportlich, es ist für uns ein Ansporn», sagt Beat Brechbühl, Verwaltungsratspräsident des Flughafens Bern-Belp, zum neuen Terminal. Und weiter: «Das zeigt, was möglich ist, wenn man regional verankert und unterstützt wird.»

Als Konkurrenz sieht er den Flughafen Payerne weniger: «Sie haben ein anderes Geschäftsmodell und andere Kunden, sie setzen auf einen Businesspark am Flughafen.» Belp wolle eher ein Mobilitätszentrum sein, so Brechbühl. Er will am nächsten Donnerstag genauer über die neue Strategie des Flughafens informieren.