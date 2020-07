Eine Person, die letzten Samstag den Club «Kapitel» am Berner Bollwerk besucht hat, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

305 Partygängerinnen und Partygänger müssen für zehn Tage in Quarantäne.

Der Club bleibt geöffnet.

Die Berner Gesundheitsdirektion bestätigte am Freitagnachmittag eine entsprechende Meldung der Onlineausgabe von «20 Minuten». Es betrifft eine Person, die am letzten Samstag im Club am Feiern war. Das heisst, 305 Partygängerinnen und Partygänger müssen nun bis am 29. Juli in Quarantäne.

Das schreibt der Club:

Wie der Club in einem Facebook-Post schreibt, seien die mit der App der Bar- und Clubkommission erfassten und validierten Kontaktdaten umgehend an das Bernische Kantonsarztamt weitergeleitet worden. Der Club bittet die Partygäste: «Bitte verhaltet euch kooperativ und haltet auch an die vom Kantonsarztamt verordneten Massnahmen.»

Der Club bleibe geöffnet. Man setze weiterhin auf das Schutzkonzept und bitte die Gäste, das Angebot der Hygienemasken am Eingang freiwillig zu nutzen.

Bei Symptomen sofort testen

«Wir beobachten die Lage ganz aufmerksam», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion. Man befinde sich nun genau in jener Zeitspanne, in der Betroffene erste Symptome entwickeln könnten. Für diese Personen gelte es, sich genau zu achten. «Wer Schnupfen, Halsweh oder ein allgemeines Unwohlsein verspürt, soll sich umgehend testen lassen.»