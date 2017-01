Die riesigen Waldbrände von Leuk (2003) und Visp (2011) haben grosse Wunden in die Landschaft geschlagen. Die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL beweist jetzt, wie schnell und vielfältig sich die Natur erholt. Und die Feuerwehren haben dazugelernt - denn die Waldbrandwahrscheinlichkeit steigt.

Beim Waldbrand von Leuk im August 2003 verbrannten 300 Hektaren Wald. Der grösste Waldbrand in der Schweiz seit 30 Jahren, nur noch überboten von Waldbränden auf der Alpensüdseite. Der Waldbrand, der im April 2011 den Schutzwald oberhalb von Visp vernichtete, war mit 100 Hektaren zwar kleiner, aber immer noch ein Grossschaden-Ereignis.

Der verheerende Waldbrand in Leuk war das Werk eines Brandstifters. Das Feuer in Visp war die Folge eines Brandes in einem Gewerbebetrieb, der sich in Windeseile in den nahen Berghang ausdehnte.

Seither haben die Wissenschafter der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf ZH die Folgen dieser gewaltigen Brände in der Natur erforscht.

Ihre wichtigsten Erkenntnisse: