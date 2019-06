Am Motorsport-Grossanlass, der am Samstag Bern dominiert, duellieren sich die schnellsten Elektromobile der Welt.

Tausende von Besucherinnen und Besucher pilgern am Samstag nach Bern an das Rennen der weltweit renommiertesten Autorennsportserie für Elektromobile. Der Swiss E-Prix hält die Bundesstadt in Schach. Bereits Tage im Vorfeld wurden für den Anlass in Bern die untere Altstadt in und das Obstbergquartier in Beschlag genommen. Auch der öffentliche Verkehr wurde beeinträchtigt.

Bild 1 / 5 Legende: Formel-E flitzt vorbei am Unesco-Welterbe. Für schöne Bern-Bilder ist am E-Prix gesorgt. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Um einen Blick auf die vorbeisurrenden Elektro-Boliden zu erhaschen, braucht es ein waches Auge. Martina Koch/SRF Bild 3 / 5 Legende: Pilgerweg Untertorbrücke. So wurde das Publikum an die Rennstrecke geleitet. Martina Koch/SRF Bild 4 / 5 Legende: Am frühen Nachmittag gibts noch ein Durchkommen. Das Publikum sucht sich ein Plätzchen am Aargauerstalden. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Beste Sicht durch den Maschendraht. Nah am Zaun hat man freien Blick auf die Strecke. Keystone

Trainings und Qualifikationsrennen haben schon am frühen Nachmittag hat am frühen Nachmittag schon tausende Zuschauer an die Rennstrecke gelockt. Mit einem hörbaren «Pfiiüüü» düsten die Boliden am Aargauerstalden neben den Zuschauern vorbei. Die Rennstrecke ist mit einem hohen Zaun gesichert. Wer etwas sehen wollte, musste sich kräftig auf die Zehenspitzen stellen. Um 18 Uhr wird das eigentliche Rennen ausgetragen. Es dauert 45 Minuten und eine Runde.

Ausnahmezustand entlang der Rennstrecke

Die Tickets für die Tribünen sind seit längerem ausverkauft. Für die Fans gibt es kostenlose Fanzonen. Auf der Nydeggbrücke hoch über dem Bärengraben wurde eine grosse Zeltkonstruktion errichtet. Die Altstadt ist eine Partymeile. Elektromobile und Motoren zwischen Hotdogs und Softeis. Hersteller buhlen um ihre Innovationen. Aus Boxen dröhnt Musik. Sponsoren verteilen kleine Geschenke.

Rennen sorgt für rote Köpfe

Das Rennen polarisiert die Bernerinnen und Berner stark. Während sich viele freuen, dass Bern erneut Schauplatz eines internationalen Grossanlasses ist, kritisieren eine ganze Menge auch, der Anlass sei überhaupt nicht nachhaltig. Der rot-grün dominierte Berner Gemeinderat hatte den Anlass bewilligt. Die rotgrünen Parteien hingegen organisierten sich in einem gegnerischen Komitee.