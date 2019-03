Immobilientreuhänder Ulrich Roth hat ein eigenes Büro in Biel und kennt den Markt in der Region. Er glaubt nicht daran, dass die Gebäude in Prêles verkauft werden können. «Weil ich keine Perspektive sehe, ausser jene, die im Kantonsparlament abgelehnt wurde. Es muss eine öffentliche Nutzung sein, da bin ich überzeugt.»

Für eine private Nutzung werde man wohl keine Investoren finden. Und wenn das ehemalige Jugendheim verkauft werden könne, dann sicher unter dem Wert der Liegenschaft.