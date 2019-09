Das Walliser Hackbrett ist ausserhalb der Region kaum verbreitet. Und ist auch im Oberwallis trotz seiner langen Geschichte ein Nischen-Instrument geblieben. Wohl auch, weil man es nirgends kaufen kann: Alle Instrumente sind Einzelanfertigungen, die nur auf Bestellung gebaut werden - bei zwei Schreinern aus der Region. Die Herstellung erfordert viel Zeit.

In jedem Walliser Hackbrett stecken etwa 80 Stunden Handarbeit.

David Elsig spielt in verschiedenen Ensembles. Eines davon tritt am Wochenende am Eidgenössischen Volksmusikfest in Crans Montana auf. Er rechnet damit, auch dort wieder auf sein Instrument angesprochen zu werden. Ein Instrument, von dem viele nicht wissen, dass es überhaupt existiert.

Legende: Typisch für das diatonische Walliser Hackbrett sind die Klappen, mit denen man Halbtöne einstellen kann. SRF/Priska Dellberg

Elsig liegt viel daran, das traditionelle Walliser Instrument weiter zu erhalten. Deshalb trifft er sich seit vielen Jahren einmal im Monat mit anderen Hackbrettspielern zum Austausch. Zudem unterrichtet er in der Oberwalliser Musikschule.