Das Schloss Oberhofen am Thunersee wird derzeit leergeräumt. Nur so entsteht Platz für Neues.

Fast alles muss raus aus dem Schloss Oberhofen: von den historischen Gemälden, über die Holzmöbel, die Waffen bis zur gemauerten Feuerstelle. Das Schloss Oberhofen ist ein Museum, eingerichtet in den 1950er-Jahren. Das Historische Museum Bern hat in den alten Mauern am Thunersee damals eine Ausstellung eingerichtet – mit tausenden von historischen Gegenständen.

Bild 1 / 9 Legende: Das Schloss Oberhofen: Nicht alles hier drin ist «echt». zvg/Stiftung Schloss Oberhofen Bild 2 / 9 Legende: Der Salon Pourtalès: Alles hier drin gehört dem Bernischen Historischen Museum – von Tisch und Stühlen über Bild und Lampe bis zum Teppich. zvg/Stiftung Schloss Oberhofen Bild 3 / 9 Legende: Der Speisesaal im Schloss. zvg/Stiftung Schloss Oberhofen Bild 4 / 9 Legende: Der Scharnachthalsaal vor der Restaurierung (1956) zvg/Stiftung Schloss Oberhofen Bild 5 / 9 Legende: Der Scharnachthalsaal nach der Umwandlung in einen Rittersaal (1957): Das entfernte Holztäfer wurde in das frühere Kinderzimmer der Grafenfamilie im 19. Jahrhundert gezügelt. zvg/Stiftung Schloss Oberhofen Bild 6 / 9 Legende: Hier ist es nun, das Holztäfer aus dem Scharnachthalsaal. Die 1957/1958 neu eingerichtete Gemäldegalerie war früher das gräfliche Kinderzimmer (Bild von 1958). zvg/Stiftung Schloss Oberhofen Bild 7 / 9 Legende: Diese Gemälde von Berner Patriziern (und wenigen Patrizierinnen) haben nichts direkt mit dem Schloss Oberhofen zu tun. zvg/Stiftung Schloss Oberhofen Bild 8 / 9 Legende: Der orientalische Rauchsalon: Er wurde 1855 im Auftrag des Grafen Albert de Pourtalès eingerichtet und 2013 restauriert. zvg/Stiftung Schloss Oberhofen Bild 9 / 9 Legende: Christina Fankhauser leitet das Schloss Oberhofen seit 2011. Sie und ihr Team sind daran, es wieder so einzurichten, wie es ab Mitte des 19. Jahrhunderts war, als die preussische Grafenfamilie auf dem Foto hier ihre Ferien verbrachte. Elisa Häni/SRF

Jetzt, nach bald 70 Jahren, gehen die Leihgaben zurück an das Historische Museum in Bern. Weil dort aber zurzeit der Platz in den Depots fehlt, werden die Museumsstücke aus Oberhofen in Kisten zwischengelagert.

Die Geschichte des Schlosses Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: zvg/Stiftung Schloss Oberhofen Das Schloss Oberhofen am Thunersee hat eine bewegte Geschichte hinter sich, die im Historischen Lexikon der Schweiz nachgeschlagen werden kann. Im 13. Jahrhundert entstand eine Wasserburg am See, aus der das heutige Schloss hervorging. Das Schloss war immer wieder im Privatbesitz verschiedener Adelsfamilien. Es diente auch als Vogtei und Amtssitz der Berner. 1952 wurden Schloss und Parkanlage dem Historischen Museum Bern angegliedert, seit 2009 ist es im Besitz der Stiftung Schloss Oberhofen.

Der grosse Umzug kommt nicht von ungefähr: Die Stiftung Schloss Oberhofen will etwas Neues wagen. Sie plant, die Zeit ab 1850 wieder aufleben lassen. Also jene Jahre, in denen eine preussische Grafenfamilie im Schloss regelmässig ihren Urlaub verbrachte und viel Gutes für die Menschen in der Region tat.