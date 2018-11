Das System, mit dem Auslandschweizer in Bern übers Internet abstimmen, wird per Februar 2020 eingestellt.

Bis im Februar 2020 muss Bern eine neue Lösung fürs Abstimmen via Internet zur Hand haben. Dies weil der Kanton Genf bekanntgab, dass er sein E-Voting-System aus finanziellen Gründen spätestens per Februar 2020 einstellen will. Der Kanton Bern, der bisher auf das System aus Genf setzte, strebt nun eine Kooperation mit der Post an.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Überraschende Kehrtwende Genf verzichtet auf eigenes E-Voting-System

Im April 2009 hatte der bernische Grosse Rat grünes Licht gegeben für die Einführung von E-Voting für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die aus dem Kanton Bern stammen. Für die Nutzung des Genfer E-Voting-Systems unterzeichnete der Kanton Bern mit dem Kanton Genf im April 2010 einen Zusammenarbeitsvertrag.

Nach erfolgreichen Tests konnten Auslandschweizer aller Berner Gemeinden am 17. Juni 2012 erstmals via Internet abstimmen. Seither hat die Staatskanzlei 23 Volksabstimmungen mit dem Genfer E-Voting-System durchgeführt. Sie verliefen nach Angaben der Berner Staatskanzlei stets reibungslos.