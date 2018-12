Am Donnerstag mischt sich Viola Amherd erstmals als Bundesrätin unters Volk. Das Wallis empfängt sie offiziell.

Alle Augen sind im Wallis und vor allem in ihrer Heimstadt Brig auf sie gerichtet: Viola Amherd. Die frischgebackene Bundesrätin wird offiziell von ihrem Heimatkanton empfangen. Mit einem Sonderzug wird sie via St-Maurice und Sitten in ihre Wohngemeinde Brig-Glis fahren.

Das Programm Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 14:03 Uhr - Empfang und Ansprachen in St. Maurice Stadtpräsident Damien Revaz

Grossratspräsidentin Anne-Marie Sauthier-Luyet

Bundesrätin Viola Amherd 15:00 Uhr - Empfang und Ansprachen in Sitten Stadtpräsident Philippe Varone

Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten

Bundesrätin Viola Amherd 16:45 Uhr - Ankunft der offiziellen Delegation in Brig 17:05 Uhr - Umzug zum Kirchplatz 17:30 Uhr - Empfang und Ansprachen auf dem Kirchplatz in Brig Stadtpräsident Louis Ursprung

Bundesrätin Viola Amherd 18:00 Uhr - Warmer Wein & Stäckli für die Bevölkerung

Neben Ansprachen und einem Umzug wird in der Simplonhalle ein offizielles Bankett veranstaltet. Im Anschluss soll eine Freinacht folgen.

Legende: Die Vorbereitungen laufen: In der Briger Simplonhalle ist am Donnerstagabend ein Bankett zu Ehren von Viola Amherd. Anna-Lisa Achtermann/SRF

Das Budget des offiziellen Empfangs beläuft sich laut dem Briger Stadtpräsident Louis Ursprung auf gut eine Viertel Million Franken.