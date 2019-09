Die Volksinitative «Für einen Kanton Wallis ohne Grossraubtiere» kommt zur Abstimmung. In abgeschwächter Form.

Entscheid an der Urne

Das Walliser Kantonsparlament hat am Donnerstag eine Initiative gutgeheissen, die in der Kantonsverfassung Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Regulierung des Bestandes von Wolf, Luchs und Bär erlassen will. Damit könnte der Bestand künftig reguliert werden.

Der Initativtext wurde allerdings abgeändert, um dem Bundesgesetz zu entsprechen. Die absolut formulierten Verbote über die Einführung und Freilassung von Grossraubtieren wurden gestrichen.

Am Ende lehnten einzig die Grünen die Initative ab, die von Oberwalliser C-Politikern lanciert worden war. Sie wird voraussichtlich frühestens im nächsten Herbst zur Abstimmung kommen.