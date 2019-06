Die Société Suisse des Explosifs (SSE) wurde vor 125 Jahren gegründet und ist heute ein Industriekonzern, der vorwiegend in der Herstellung und im Vertrieb von zivilen Sprengstoffen tätig ist. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Gamsen bei Brig – mittlerweile ist es aber in ganz Europa tätig.

Bild 1 / 7 Legende: Die wichtigste Produktionsstätte des Unternehmens ist in Gamsen bei Brig. Keystone Bild 2 / 7 Legende: Das Werk ist auf einem Areal von 600'000 Quadratmetern. zvg/SSE Bild 3 / 7 Legende: Hier werden verschiedene Stoffe zwischengelagert. Keystone Bild 4 / 7 Legende: Im Labor werden verschiedene Sprengstoffe hergestellt. Keystone Bild 5 / 7 Legende: Nebst Sprengstoff für zivile Zwecke werden auch andere chemische Stoffe hergestellt. Keystone Bild 6 / 7 Legende: In ganz Europa arbeiten 550 Leute für das Unternehmen. Keystone Bild 7 / 7 Legende: Die Schutzpatronin St. Barbara wacht auf dem Firmengelände über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Keystone

Das Unternehmen beschäftigt 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in neun Ländern. In Gamsen arbeiten 100 Personen. Rund zwei Drittel der Belegschaft im Wallis arbeitet in der Sprengstoff-Produktion.

Daniel Antille ist Delegierter des Verwaltungsrates und leitete das Unternehmen zwei Jahrzehnte lang. Sein Herz schlägt für die Sprengstoff-Firma. Daniel Antille sagt: «Die Société Suisse des Explosifs ist heute Marktführer in der Schweiz, in Deutschland und in Polen.»

Sprengstoff bedeutet die Kontrolle über das Risiko zu haben.

Pro Jahr werden in Gamsen zwischen 3'000 und 10'000 Tonnen Sprengstoff hergestellt. Der Sprengstoff wird nur zum zivilen Gebrauch produziert und vor allem für den Tunnel- und Strassenbau verwendet. In Südamerika braucht man den Sprengstoff aus dem Wallis vornehmlich für die Sprengung von Minen.

Chemie als zweites Standbein

In den 1970er-Jahren fing das Unternehmen an, auch in die Sparte Chemie zu investieren. Seither wird in Gamsen geforscht. Zudem werden chemische Produkte hergestellt, die an andere Pharmaunternehmen verkauft werden, unter anderem werden in Gamsen Teile eines Medikamentes gegen Kopfschwerzen hergestellt. In Zukunft will das Unternehmen die Sparte Chemie vermehrt ausbauen.