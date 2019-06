Der Deutsch- beziehungsweise Französischunterricht beginnt im Kanton Freiburg in der 3. Primarklasse. Seit 2009 hat Freiburg ein Konzept zur Förderung der Partnersprache, seit 2017 gibt es ein entsprechendes Reglement. Gefördert werden Schüleraustausche und immersiver Unterricht, also Unterricht, in dem Kinder in ein fremdsprachiges Umfeld versetzt werden.

Bisher fanden Projekte in der Partnersprache vor allem auf der Orientierungsstufe (7.-9. Sek) statt. In diesem Schuljahr machen auch einige Primarschulen mit. In Schmitten wird in der 5. Primarklasse textiles Gestalten für einige Lektionen in Französisch unterrichtet. In Ueberstorf werden die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Primarklasse im Turnen zum Teil auf Französisch angeleitet.